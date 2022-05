Euronics, ‘Universo Apple’: iPhone e MacBook scontati del 20%. Sfoglia il nuovo volantino

Euronics. Gli sconti e le offerte qui non si fermano mai! Arriva una nuova ondata di offerte fantastiche ed imperdibili per gli amanti del settore tech che non potranno assolutamente lasciarsi sfuggire. Non si tratta di sconti qualsiasi, ma sono mirati e si riferiscono soprattutto all’universo Apple, la mela più digital che esista.

Le incredibili offerte dell’Universo Apple

La tecnologia è ormai parte integrante della nostra vita e del nostro lavoro, e questo Apple lo sa bene, e proprio per questo ha deciso di praticare delle offerte davvero importanti per agevolare coloro che stanno pensando di fare un acquisto, ma sono ancora un po’ indecisi a causa del prezzo.

Sconti al 20% su tutto il mondo Apple da Euronics

Dunque, ripartono le offerte del rinomato volantino Euronics, denominate non a caso ”Universo Apple”. Si tratta di offerte e agevolazioni che sono limitate nel tempo, avranno scadenza infatti il 29 maggio 2022.

Ma fino ad allora, niente paura perché potrete usufruire di sconti conti fino al 20% su tanti prodotti Apple di ultima generazione.

Le offerte dell’ambito tech

Tra le tante offerte dedicate agli amanti del brand, abbiamo sicuramente iPhone SE 2022 a 499€, AirPods 3 a 179€, iPhone 13 da 128 GB a 849€, Apple Watch SE a 299€, MacBook Air 13″ 2020 a 999€. E ancora: HomePod Mini a 99€, Iphone 12 a soli 749€, Apple Air Tag a 35 euro.

Ricordiamo, ancora una volta, che l’offerta è soggetta ad un limitazione di tempo, poiché sarà disponibile solamente fino al 29 maggio prossimo, dunque non perdete tempo e affrettatevi nei negozi Euronics.