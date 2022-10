Le sigarette si possono comprare con carta e bancomat? La decisione dei tabaccai, cosa cambia

Tabacchi e valori bollati non potranno più essere pagati con il bancomat o la carta di credito. È quanto ha disposto la Federazione italiana tabaccai. Si tratta di una richiesta che le associazioni di tabaccai portavano avanti da tempo e da adesso in poi è ufficiale: i tabaccai potranno rifiutarsi di accettare il pagamento elettronico che comportava una spesa eccessiva rispetto al guadagno che percepivano dalla vendita dei tabacchi. Rappresenta, perciò, una conquista importante per la categoria che si vedeva penalizzata in termini economici dal sistema del pagamento elettronico.

I tabaccai possono rifiutare il pagamento elettronico

Finora la situazione dei tabaccai era tale per cui se si rifiutavano di ricevere il pagamento con bancomat o carta elettronica venivano denunciati o subivano multe, la decisione presa dall’associazione tabaccai rappresenta pertanto una vittoria importante per la categoria che può negare la transizione elettronica sui prodotti con monopolio.

La federazione italiana tabaccai ha portato avanti questa battaglia per diverso tempo evidenziando nelle varie riunioni che si sono succedute e che sono state utili al raggiungimento dell’obiettivo che “La bassa marginalità di questi prodotti e servizi mal si concilia con i costi della transazione economica”. Il raggiungimento di questo risultato ha portato grande soddisfazione tra i tabaccai, meno tra i consumatori che fino ad ora potevano denunciare i commercianti (tabaccai compresi) che si rifiutavano di ricevere il pagamento elettronico. Una denuncia che portava al pagamento di una multa di 30 euro.