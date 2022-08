Contrabbando di sigarette a Pomezia: nascondeva 6.000 pacchetti di ‘bionde’

Aveva ben 6.000 pacchetti di sigarette, tutte senza il marchio del Monopolio di Stato, nel capannone di sua proprietà, nella zona industriale di Pomezia. Ma è proprio qui che i Carabinieri sono intervenuti, hanno scoperto il ‘tesoro’ e hanno denunciato la donna. Che ora dovrà rispondere di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Cosa è stato trovato nel capannone a Pomezia

La donna, una 51enne romana, è stata individuata durante un controllo scattato nella zona industriale di Pomezia da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Lì, all’interno di un capannone di cui era proprietaria, i militari hanno trovato 6.000 pacchetti di sigarette sprovvisti del marchio del Monopolio di Stato. E per la 51enne è subito scattata la denuncia a piede libero.

I controlli

Quello di Pomezia non è stato certo l’unico controllo. Nella serata di ieri i militari di Pomezia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio e di alcune zone del IX Municipio di Roma, finalizzato, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. I Carabinieri, oltre alla denuncia nei confronti della 51enne, hanno passato ‘al setaccio’ 162 persone e 90 veicoli in transito sul territorio di competenza.