Roma, ‘stangata’ al minimaket che vende sigarette senza licenza: maxi multa e chiusura

Multe salate per 2 esercizi commerciali. Sono stati gli agenti dell’XI Distretto, insieme al personale della Divisione Polizia Amministrativa e della Asl, a effettuare i controlli riscontrando delle irregolarità, tanto gravi da ordinare, in uno dei due casi, anche la sospensione dell’attività.

I controlli

In un Bed & Breakfast hanno riscontrato che era stata aumentata di 2 posti letto la capienza e oltre alla diffida per il ripristino di quanto previsto è stata erogata una multa di 4.000 euro.

Un minimarket, invece, vendeva accessori per tabacchi senza averne l’autorizzazione, per questo ha subito una multa di 20.000 euro con conseguente sequestro amministrativo di 20.000 cartine e 6.000 filtri per tabacco.

Nel minimarket materiale scaduto e dipendente senza permesso di soggiorno

L’ASL ha ordinato la sospensione dell’attività fino alla completa risoluzione delle irregolarità rilevate ed ha sequestrato un ingente quantitativo di materiale scaduto.

All’interno dello stesso minimarket i poliziotti hanno trovato un cittadino serbo privo del permesso di soggiorno e lo hanno accompagnato presso l’ufficio immigrazione per verificare la sua posizione sul territorio nazionale; infine gli agenti hanno segnalato all’ispettorato del lavoro un lavoratore in nero.