Nuovo Bonus Bebè 2022: in arrivo 600€ al mese per il primo figlio e 400€ per i successivi: come richiederlo

Arriva un bonus bebè: fino a 600 euro al mese al primo figlio e poi 400 euro al mese per quelli successivi. Si tratta di un sostegno forte alle famiglie. Ecco tutti i dettagli.

Leggi anche: Assegno congedo matrimoniale 2022: requisiti, importo e come fare domanda

Nuovo bonus bebè: come funziona

Il nuovo aiuto eroga addirittura 600 euro al mese per il primo figlio fino al compimento dei 5 anni di età e ben 400 euro al mese sempre fino al quinto anno di età per i figli dal secondo in poi, è sicuramente un ausilio molto forte e sociale. Persino le famiglie monoparentali lo potranno avere.

Leggi anche: Bonus mamme disoccupate 2022 da 350€: requisiti e come richiederlo

Requisiti

Questo incentivo non è da confondere con l’assegno unico. Infatti l’assegno unico non arriva solo al quinto anno di vita del figlio ma arriva al ventunesimo e soprattutto eroga cifre più basse. Questa misura è cumulabile con l’assegno unico.

Per poter accedere al bonus bisogna risiedere in uno dei comuni in via di spopolamento della regione Sardegna. Infatti è stato il presidente della Regione, Christian Solinas, ad aver presentato questa misura. Riguarda tutti i comuni entro i 3000 abitanti.