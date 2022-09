Bonus mamme disoccupate 2022 da 350€: requisiti e come richiederlo

A favore delle famiglie con figli, sono stati stanziati diversi bonus. Soprattutto in vista dei rincari, ormai all’ordine del giorno. Oltre all’assegno unico ci sono anche i nuovi bonus di settembre. A trovarsi in difficoltà sono le mamme disoccupate con a carico figli. Ed è proprio destinato a loro questo nuovo bonus.

Leggi anche: Assegno INPS per Congedo Matrimoniale 2022: cos’è, a chi spetta e come funziona

Bonus di 350 euro per le mamme: i requisiti

Si tratta di un incentivo versato dall’Inps per tutte le neo mamme che non hanno un occupazione o che hanno un Isee basso. E’ un assegno mensile di 350 euro. Tra i requisiti richiesti rientra però quello che le mamme in questione abbiano avuto un bambino da pochi mesi, quindi che sia nato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.

Leggi anche: Bonus affitto docenti 2022: cos’è, come funziona, requisiti e come fare domanda

Può essere richiesto sia da donne italiane che straniere che abbiano residenza italiana. Riguarda i figli naturali ma anche quelli presi in adozione o in affido. Tuttavia, se si percepisce la Naspi non si potrà accedere al bonus di 350 euro.

Questo incentivo viene dato anche alle mamme che lavorano ma che percepiscono un reddito basso. Il tetto massimo dell’Isee, infatti, non deve superare i 17.747,58 euro. La donna lavoratrice avrebbe il sussidio, solo nel caso in cui non riceve già il congedo di maternità. La somma che si va a percepire mensilmente sarebbe esattamente di 354,73. questo importo verrà erogato poi dal proprio comune di residenza.

Leggi anche: Bonus Auto 2022: agevolazioni fiscali per invalidi

Come fare richiesta

Una volta che si fa richiesta, bisogna aspettare circa un mese e un massimo di 45 giorni per ricevere il compenso. Per presentare la domanda, basta recarsi al proprio comune di residenza con i propri documenti e quelli relativi alla nascita del bambino.