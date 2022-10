Nuovo Ecobonus fino a 7.500 euro: a chi spetta e come richiederlo

Buone notizie perché dal 2 novembre prossimo ci saranno nuovi incentivi per acquistare le auto non inquinanti, con lo sconto maggiorato per i redditi inferiori a 30 mila euro. Tra pochi giorni, infatti, sulla piattaforma ecobonus.mise.gov, partiranno dalle 10 di mattina le prenotazioni per i nuovi incentivi, che sono destinati all’acquisto di macchine non inquinanti fino a 60g/km C02. A confermarlo il Ministero dello sviluppo economico.

Quali sono i requisiti per ottenere l’ecobonus

Per ottenere il nuovo Ecobonus, fino a 7.500 euro, ci sono dei requisiti da rispettare. I cittadini devono avere un reddito inferiore a 30 mila euro: loro, quindi, per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in, potranno beneficiare per il 2022 di un incremento del 50% dei contributi.

“Con l’avvio di questa misura si concretizza il disegno industriale avviato all’inizio del mio mandato per accompagnare la filiera e i cittadini verso la transizione green” – ha detto all’Ansa il ministro Giancarlo Giorgetti. “Istituendo per la prima volta al MISE un fondo ad hoc da 8,7 miliardi di euro, sono stati resi strutturali finanziamenti e strumenti dedicati sia al lato dell’offerta sia a quello della domanda, con l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione nella diffusione di auto meno inquinanti e un solido sostegno alle produzioni industriali italiane” – ha concluso.

Come funziona

Ecco, però, come saranno rimodulati gli incentivi:

fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa

fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro Iva esclusa.

Il nuovo ecobonus potrà essere richiesto anche dalle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, a patto però che mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi.