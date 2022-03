Pagamenti Reddito di Cittadinanza 2022, ricarica marzo 2022: date e calendario

Reddito di Cittadinanza: quando arriva la ricarica prevista per marzo 2022? Scopriamo insieme tutti i dettagli, le date e quanto più c’è da sapere al riguardo.

Sono partiti oggi i pagamenti riguardanti il Reddito di Cittadinanza relativi al mese di marzo 2022. Ma la data di oggi non è valida per tutti. Infatti da oggi vengono ricaricate solo le carte di chi riceverà il RdC per la prima volta, oppure ha chiesto il rinnovo del sussidio a gennaio 2022 dopo il termine delle 18 mensilità o a chi sta spettando gli arretrati. E se oggi è il giorno in cui si dà il via ai pagamenti, vediamo quali sono le date esatte delle ricariche.

Vediamo nel seguente articolo quali sono le date precise del mese in corso in cui avverranno i pagamenti.

Reddito di Cittadinanza: le date dei pagamenti

I pagamenti del Reddito di Cittadinanza per il mese di marzo avranno inizio oggi, martedì 15 marzo. I primi pagamenti sono partiti intono alle 13 di oggi e termineranno giovedì 17 marzo. Ricordiamo che non tutti i possessori del Reddito di Cittadinanza riceveranno la ricarica in questa tornata di pagamenti. Poste Italiane ha infatti suddiviso, come stabilito dal Governo, i pagamenti in due date.

Questa prima tranche di pagamenti, dal 15 al 17 marzo, vede erogare la ricarica ai soggetti che hanno

presentato per la prima volta la domanda di sussidio e non avevano mai ricevuto il Rdc

fatto domanda di rinnovo entro il 31 gennaio al termine delle 18 mensilità (a febbraio non hanno percepito il Rdc)

fatto domanda per ricevere gli arretrati

Reddito di Cittadinanza: come funzionano i pagamenti

Come in ogni mese, il Reddito di Cittadinanza verrà pagato in due diverse date. Ecco quali saranno nel mese di marzo.

La prima data è compresa tra il 15 e il 17 marzo. Ad essere pagati saranno coloro i quali per la prima volta avranno fatto richiesta di sussidio, oppure hanno fatto richiesta di rinnovo nel mese di gennaio dopo 18 mesi. In pagamento anche gli arretrati.

La seconda data è invece compresa tra il 25 e il 28 marzo. Verranno pagati i cittadini che hanno già ricevuto il reddito di cittadinanza almeno, ma non devono essere trascorsi più di 18 mesi dalla prima rata. La condizione indispensabile è la presentazione del modello ISEE 2022 aggiornato.

