Pagamento pensioni dicembre 2022, ecco quando arriva l’accredito Inps: le date

Il pagamento pensioni prenderà avvio a partire da giovedì primo dicembre, così da stare tranquilli durante le festività successive che ci aspettano. Ovviamente, gli interessati dalla notizia potranno ritirare le somme in contanti allo sportello di Poste Italiane seguendo, come fa tradizione ormai, la consueta turnazione alfabetica a cui dovrebbero essere già in parte avvezzi. Per questo mese di pagamenti pre-festa, saranno previste delle somme maggiorate non solamente grazie alle fatidica tredicesima, ma anche per un altro bonus in questione. L’incentivo ultimo, però, non spetta a tutti indistintamente. Scopriamo insieme i dettagli.

Pagamento pensioni dicembre 2022: quando arriva il bonus, il calendario con le date

Pensioni dicembre 2022: tredicesima e conguaglio

Come molti sapranno, la tredicesima consiste in una ulteriore mensilità per tutti coloro che prendono la pensione da almeno un anno. Chi, invece, non rientra in questo gruppo di individui, avrà una quantità di denaro calcolata in base alle mensilità percepite. Ma non è tutto, perché come dicevamo una porzione di anziani e pensionati italiani riceveranno, oltre a ciò, anche il conguaglio di perequazione della pensione 2021 che corrisponde allo 0,2 per cento, vale a dire circa 17 euro. Niente di eccessivo, ma è comunque necessario sottolineare la presenza del conguaglio.

Pensioni dicembre 2022: il calendario dei pagamenti

Ecco, allora, di seguito, il calendario previsto per il mese di dicembre e che coloro che ne hanno diritto dovranno rispettare per poter ritirare la propria pensione presso lo sportello delle Poste:

giovedì 1° dicembre per i cognomi dalla A alla B;

per i cognomi dalla A alla B; venerdì 2 dicembre per i cognomi dalla C alla D;

per i cognomi dalla C alla D; sabato 3 dicembre (solo la mattina) per i cognomi dalla E alla K;

per i cognomi dalla E alla K; lunedì 5 dicembre per i cognomi dalla L alla O;

per i cognomi dalla L alla O; martedì 6 dicembre per i cognomi dalla P alla R;

per i cognomi dalla P alla R; giovedì 7 dicembre. per i cognomi dalla S alla Z.

Chi, invece, ha optato per l’accredito direttamente sulla propria banca, può già recarsi sin dal primo giorno disponibile, cioè giovedì primo dicembre per ritirare la propria pensione.