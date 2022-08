Pannelli fotovoltaici: come richiedere i contributi a fondo perduto

Le energie rinnovabili rappresentano il nostro futuro e avere in casa impianti che producono energia pulita è uno step importante. L’investimento iniziale non è da sottovalutare, ma a lungo termine può essere conveniente e lo stato sta offrendo delle agevolazioni per coloro che vogliono installare dei pannelli solari.

Contributi per gli impianti fotovoltaici: a chi sono destinati

Lo stato ha destinato dei contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Il provvedimento è in Gazzetta ufficiale dalla fine di giugno ma in pochi ne sono a conoscenza. I fondi sono destinati al settore agricolo, zootecnico e agroindustriale e rientrano nel PNRR. Come un’azienda può ricevere il contributo? Attraverso un progetto di ammodernamento dell’agricoltura, nell’ottica del risparmio idrico e energetico.

Le strutture tramite la presentazione di un progetto dovranno essere più efficienti dal punto di vista energetico, ma non solo. I fondi possono essere usati anche per rimuovere e smaltire l’amianto dai tetti, per isolare gli edifici e per la realizzazione di sistemi di aerazione.

A quanto ammonta il contributo

Le agevolazioni sono del 50% per le imprese del Sud Italia e del 40% per le regioni del Centro e del Nord Italia. C’è anche un limite di spesa: il minimo è di 750 mila euro, il massimo è di un milione di euro totale.