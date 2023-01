Pensione anticipata 2023: come andare via prima dal lavoro e quali sono i requisiti

Cosa fare e chi potrà accedere alla pensione anticipata targata 2023? Le norme approvate nell’ultima Legge di Bilancio, alcune nuove altre confermate, permettono di individuare tutti i possibili percorsi per uscire dal mondo del lavoro nel corso dell’anno solare. I canaloi che è possibile usare a tale scopo sono numerosi, si va dalla classica pensione di vecchiaia alle pensioni anticipate, passando per Ape social, Opzione Donna e Quota 103. Cerchiamo0 adesso di fare chiarezza.

Pensione anticipata a 62 anni, come funziona quota 103: a chi spetta

Cosa sapere per andare in pensione anticipatamente nel 2023

Tutti coloro che sono nati tra il 1957 e il 1964 possono accedere alla pensione anticipato targata 2023. In particolare, a partire dal mese in cui si raggiungono i requisiti nel corso dell’anno potranno uscire dal mondo del lavoro gli uomini nati tra il 1957 e il 1963 e le donne nate tra il 1957 e il 1964, qualora abbiano raggiunto i 41 oppure i 42 anni e 10 mesi di contributi. Potranno, ovviamente, accedere alla pensione anticipata 2023 coloro che abbiano raggiunto tali requisiti già negli anni precedenti ma che hanno deciso di continuare a lavorare. Ma non finisce qui.

Ape sociale e Quota 103

Per uscire anticipatamente dal lavoro, coloro che sono nati tra il 1960 e il 1967 hanno a disposizione anche altre modalità. Nella fattispecie, chi nel 2023 ha 63 anni può accedere all’Ape sociale, prorogato dall’Esecutivo per un anno. L’opzione però è prevista solo per le categorie disagiate, ovvero disoccupati, coloro che assistono familiari disabili, invalidi almeno al 74% e coloro che hanno maturato 36 anni di contributi ma svolgono lavori gravosi. È possibile, inoltre, accedere a Quota 103 per le persone nate nel 1961 e che nel 2023 sono pertanto in possesso del requisito di anzianità pari a 62 anni e hanno versato 41 anni di contributi. Potranno accedere alla pensione anticipata 2023 anche coloro che sono nati dal 1965 al 1967 ma soltanto se hanno versato all’Inps 41 anni di contributi.