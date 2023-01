Pensione febbraio 2023 senza aumento: ecco perché, nuovi importi e date dei pagamenti

Approfondimenti pensioni febbraio 2023

Insomma, come detto, i tempi a gennaio erano fin troppo ridotti per poter permettere all’Inps di adeguare il calcolo con l’assegno del mese di gennaio 2023. Non era consigliato neppure applicare le vecchie regole. Bisognava attendere un altro po’, un altro mese. Altrimenti, i pensionati avrebbero goduto di un incremento maggiore rispetto a quello previsto, ma poi successivamente avrebbero subito una decurtazione per ristabilire la parità in cassa. Certo, un colpo dal punto di vista psicologico. In questo modo, dunque, si eviterà tutto, questo. A tal fine sono stati congelati gli aumenti, riconoscendoli solo a chi era stato rivalutato al 100%. Per quanto riguarda la restante parte del pubblico, aveva spiegato l’Inps, avrebbero dovuto aspettare «la prima rata utile al momento di approvazione della norma». Ma c’è un ”però”. Perché la prima data utile non sarà quella di febbraio. Il famoso aumento, arriverà solamente nel mese di marzo, periodo in cui erranno riconosciuti anche gli arretrati dei mesi precedenti. Ad ogni modo, c’è da dire, che molti pensionati – in particolare i titolari di assegni inferiori a 2.692 euro lordi – avevano già ricevuto nell’ultimo trimestre del 2022 un anticipo della quota di rivalutazione pari al 2% di quanto sarebbe spettato da gennaio 2023. Questi, lo ricordiamo a scanso di equivoci, dovranno scorporare dal cedolino la quota di aumento che avevano già ottenuto, applicando, poi, il tasso di rivalutazione spettante per ogni fascia pensionistica.

Il calendario di febbraio 2023 per le pesioni

Il pagamento della pensione per il mese di febbraio 2023 scatterà proprio dal primo giorno del mese, precisamente da mercoledì 1 febbraio. Presso gli uffici postali, la pensione può essere prelevata anche in contanti. Di seguito il calendario con i cognomi in ordine alfabetico: