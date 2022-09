Pensioni, il calendario dei pagamenti di ottobre 2022: le date

Come ogni mese chi percepisce la pensione ha l’appuntamento fisso con i nuovi pagamenti, che prenderanno il via come sempre nel primo giorno. I tempi del ‘Covid’ e delle date anticipate sono, infatti, ormai finiti. Ma qual è il calendario per recarsi alle Poste? E come funziona?

Il calendario per ritirare le pensioni di ottobre alle Poste

Anche ad ottobre si potrà ritirare la pensione alle Poste, seguendo la turnazione alfabetica che è affissa all’esterno di ciascun ufficio. Si inizierà, come sempre, il 1 del mese, che questa volta sarà di sabato. Ecco, di seguito, il calendario completo:

Sabato 1 ottobre (solo la mattina) per i cognomi dalla A alla B

Lunedì 3 ottobre per i cognomi dalla C alla D

Martedì 4 ottobre per i cognomi dalla E alla K

Mercoledì 5 ottobre per i cognomi dalla L alla O

Giovedì 6 ottobre per i cognomi dalla P alla R

Venerdì 7 ottobre per i cognomi dalla S alla Z

Quando invece arriverà direttamente l’accredito?

Chi, invece, ha deciso di non presentarsi fisicamente alle Poste, riceverà l’accredito sul proprio conto. A partire, però, dal primo giorno contabile, che per ottobre è lunedì 3.