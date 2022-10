Quando vengono pagate le pensioni a novembre 2022? Il calendario con le date, gli importi

In molti si stanno chiedendo quando verranno pagate le pensioni a novembre. La domanda è più che lecita anche in vista dell’aumento degli importi previsto per il prossimo mese. Infatti, oltre al sostegno previdenziale i pensionati riceveranno anche il bonus 150 euro ideato dal governo Draghi e introdotto con il decreto Aiuti ter.

Pensioni: quando arriva il pagamento del mese di novembre?

Per chi ha l’accredito sul conto corrente bancario oppure presso Poste Italiane, il pagamento della pensione di novembre avviene nel primo giorno bancabile del mese. Diverso è invece il discorso per i pensionati che ricevono la pensione in contati ritirandola personalmente presso l’ufficio Postale.

Considerando che il primo novembre è festivo, corrisponde alla festività di Ognissanti, il pagamento delle pensioni slitta a mercoledì 2 novembre per chi riceve l’accredito sul conto corrente bancario, per i titolari di un conto corrente bancario o ancora per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Il calendario in ordine alfabetico per cognome

Come anticipato, diversa è invece la situazione per coloro che ritirano la pensione direttamente all’ufficio postale che dovranno attenersi al calendario delle Poste. Quest’ultime, infatti, continuano a scaglionare i pensionati in ordine alfabetico su diverse giornate facendo fede all’iniziale del loro cognome. Ecco di seguito il calendario dei pagamenti che, tuttavia, rimane a discrezione del singolo ufficio postale: