Reddito di cittadinanza a novembre 2022: ecco quando arriva, il calendario dei pagamenti

I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono in attesa di conoscere le date in cui verrà corrisposto il sussidio nel mese di novembre. E anche per questo mese sono due le date fissate e dipendono da alcuni fattori specifici, tra i quali, il momento dell’attivazione o il rinnovo, a seconda della posizione del beneficiario. Per molti un appuntamento importante per garantirsi il sostentamento e, quindi, un’attesa che ha un peso rilevante. Andiamo a vedere quali sono le date stabilite per il mese di novembre.

Le date in cui verrà erogato il Reddito di Cittadinanza

A partire dal 15 di novembre il Reddito di cittadinanza verrà erogato a coloro che hanno presentato una nuova richiesta oppure a quanti hanno presentato il rinnovo del sussidio nel mese di settembre al termine dei primi 18 mesi nei quali si è percepito il Reddito di cittadinanza.

Diversa la situazione per quanti hanno già percepito il sussidio almeno una volta, a condizioni che non siano trascorsi più di 18 mesi dall’erogazione della prima rata. In questo caso la data fissata per il pagamento del Reddito di cittadinanza sarà il 28 novembre prossimo. E a partire dal 28 novembre sulla carta RdC i beneficiari del sussidio con requisiti tali da vedersi riconosciuto anche il diritto all’assegno unico universale si vedranno accreditato anche quest’ultimo sostegno.