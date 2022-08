Sospensione Mutui prima casa, novità 2022: come funziona e come richiederla

Sospensione mutuo prima casa, prosegue anche quest’anno ed è rivolto a coloro che sono in possesso di specifici requisiti economici.

Si tratta di un’agevolazione operativa grazie al Fondo Gasparrini, consente di chiedere la sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa per un periodo della durata massima di 18 mesi. Un lasso temporale che può essere sfruttato anche in due periodi separati.

Come funziona

È stata la Legge di Bilancio 2022 a confermare che anche per quest’anno è prevista la sospensione delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa. La misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022, ma solo limitatamente ad autonomi e professionisti purchè siano in possesso di specifici requisiti.

A chi è concessa la proroga

La proroga della sospensione del mutuo sulla prima casa è concessa alle seguenti categorie di soggetti:

• lavoratori autonomi e liberi professionisti che, a causa dell’emergenza pandemica da Covid, hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre del 2019

• titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro

• titolari di mutui che fruiscono del Fondo di garanzia per i mutui prima casa

• cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse.

La sospensione al pagamento delle rate può essere concesso anche per mutui ammessi già ai benefici del fondo, per i quali sia ripreso da almeno tre mesi l’ammortamento delle rate. Si tratta di una agevolazione non vincolata alla presentazione dell’ISEE.