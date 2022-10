Stipendi, arriva un aumento di 120 euro in busta paga: ecco per chi e quando

La situazione di disagio economico in cui stanno vivendo tante famiglie italiane ha portato diversi datori di lavoro a rinnovi contrattuali e, in alcuni casi, anche a un aumento del salario. Fare fronte all’impennata dei prezzi sta creando notevoli disagi e si resta pertanto in attesa di un intervento del Governo Meloni per il taglio del cuneo fiscale. Intanto, però, ci sono alcune categorie per le quali sono in arrivo novità importanti. I lavoratori impiegati nelle pulizie vedranno presto presentarsi un nuovo contratto con un aumento dello stipendio.

Novità per i lavoratori impiegati nelle pulizie

La novità che si rivolte a ben 100mila lavoratori, è stata resa possibile grazie all’intervento di Filcams, Cigl, Ultrasporti e Fisascat. Le categorie sindacali hanno negoziato un nuovo contratto per gli addetti alle pulizie, ma anche per coloro che con contratto di Imprese Pulizia Artigiane, sono impegnati in sanificazione, derattizzazione, disinfestazione.

L’accordo stipulato dai sindacati prevede un aumento di 120 euro in busta paga per tutte le categorie indicate. Si tratta di soldi che arriveranno in 4 momenti diversi. Prima verranno versati 60 euro in aggiunta allo stipendio di novembre, poi altri 30 a luglio prossimo e ancora 20 a luglio 2024 e 10 a dicembre 2024. Da novembre dovrebbe arrivare un aumento di 9 euro mensili oltre ai 15 euro al mese per due anni.

L’accordo consente anche di godere di 90 giorni di congedo per le donne vittime di violenza, oltre alla possibilità di avere fino a 90 giorni di permessi non retribuiti e la possibilità di chiedere il trasferimento in un altro posto di lavoro.