SuperBonus 110%: ecco le scadenze per le villette

Senz’altro una delle più importanti agevolazioni destinate alla casa, il superbonus 100% non è tuttavia esente dalla presenza di precise scadenze da rispettare. Soprattutto per quanto riguarda i proprietari di villette o altri edifici unifamiliari, le tempistiche da rispettare per poter usufruire dell’agevolazione si fanno quanto mai stringenti. Cerchiamo di fare chiarezza.

Leggi anche: Novità Superbonus 110%: cosa cambia e come richiederlo fino al 2023

Superbonus 110%: quali scadenze per le villette?

Per usufruire dell’agevolazione, i proprietari di villette o di altri edifici unifamiliari dovranno ultimare i lavori per il 30% entro il 30 settembre 2022. Posticipata di tre mesi, inizialmente la scadenza era prevista per il 30 giugno. In merito, va detto che la percentuale del 30% pocanzi menzionata si applica solamente sui lavori che saranno stati effettivamente eseguiti alla data del 30 settembre 2022. Discorso diverso invece per i pagamenti che potranno invece essere effettuati anche in un secondo momento.

Mancato rispetto delle scadenze

Cosa succede in caso di mancato rispetto delle scadenze? Nel caso in cui entro il 30 settembre 2022 la percentuale richiesta dei lavori non venga completata, se questi sono già cominciati si avrà comunque diritto a godere del Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno scorso. Invece per i pagamenti effettuati dopo questa data spettano i bonus edilizi minori, calibrati in relazione alla tipologia di intervento.