TARI 2022: distribuiti gli avvisi di pagamento per gli acconti

Sono già in distribuzione gli acconti Tari per il 2022. Alcuni Comuni infatti danno la possibilità ai contribuenti di dilazionare il pagamento della tassa sui rifiuti in due o più rate con un acconto (o più acconti) e un saldo finale. In tal senso alcuni cittadini si sono visti recapitare in questi giorni i primi avvisi di pagamento per l’anno in corso.

Acconto Tari 2022 a Cremona

Tra i Comuni che hanno fissato a cavallo di questi mesi i pagamenti della Tari c’è ad esempio il Comune di Cremona. In questo caso vengono date agli utenti due possibilità di pagamento: saldare tutto in un’unica soluzione entro il prossimo 16 settembre oppure dilazionare la bollette in due rate. La prima da versare sempre entro il 16 settembre, la seconda entro il 4 novembre. Nell’avviso vengono menzionate eventualmente rate passate non correttamente saldate dal contribuente.

Importi

Per chi sceglie la doppia soluzione l’acconto è pari al 65% dell’importo totale. Il restante 35% dovrà essere corrisposto come da scadenze sopra riportate. Tale suddivisione non è però uguale per tutti i Comuni. Alcuni ad esempio suddividono l’importo esattamente a metà tra acconto e saldo, mentre altri danno la possibilità di rateizzare fino a tre volte il pagamento.

Come pagare la tassa sui rifiuti

Gli utenti, rende noto il Comune di Cremona, riceveranno all’indirizzo o all’email da loro indicati due distinti avvisi di pagamento, uno per l’acconto e uno per il saldo. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio TARI sito in via Geromini n. 7 Cremona oppure scrivere a tari@comune.cremona.it.