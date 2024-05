UnipolMove, MooneyGo o Telepass, cosa conviene? La tabella dei prezzi a confronto

Il telepedaggio è sicuramente uno dei servizi più richiesti dagli automobilisti (e non solo). In questi ultimi tempi però l’offerta si è ampliata dando la possibilità agli utenti di scegliere tra più fornitori. Non solo Telepass insomma (che resta il più famoso): vediamo come si è mosso il mercato e qual è l’offerta più conveniente attualmente disponibile.

Chi almeno una volta non si è fermato ad osservare i lunghi incolonnamenti in autostrada in corrispondenza dei caselli? “Saltare” il pedaggio manuale, che sia con l’operatore o con la cassa automatica, consente infatti di risparmiare tempo durante i viaggi, specie nei periodi di punta dell’anno, su tutti quelli classici-vacanzieri. Si tratta di un modo semplice e veloce per addebitare in automatico l’importo dovuto senza fermarsi in coda; il tutto gestito automaticamente dato che i soldi vengono prelevati direttamente dal conto corrente o dalla carta associata al dispositivo.

Il telepass – ovvero la principale azienda che fornisce questo servizio (tanto da avere corsie riservate ai caselli, ndr) – oggi non è più però l’unico fornitore di telepedaggio: altri fornitori si sono infatti uniti al mercato e adesso gli utenti hanno senza dubbio maggiore possibilità di scelta.

Non solo caselli autostradali: i servizi offerti

Del resto il dispositivo che consente di evitare code e rallentamenti sulle lunghe percorrenze ha avuto nel tempo un’applicazione anche in altri campi. Parcheggi, trasporti, perfino lo skipass, tutte modalità con cui gli utenti hanno la possibilità di sfruttare la formula “tele” per saldare il conto del servizio utilizzato.

In alcune città ad esempio il telepass è usato per gestire anche la sosta sulle strisce blu, ovvero per lasciare l’auto negli stalli a pagamento. Una comodità aggiuntiva per gli utenti della strada che così non devono perdere tempo nel cercare le macchinette apponendo poi il tagliandino rilasciato sul parabrezza. Insomma più servizi ma, c’è da dire, pure un maggiore esborso economico: da pochi giorni infatti Telepass ha annunciato in questo senso il ritocco verso l’alto delle tariffe, da qui l’esigenza di molti di guardarsi un po’ attorno per confrontare i prezzi.

Quale conviene di più tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo? Costi a confronto

In questo momento, in attesa magari che entrino anche altri soggetti, gli operatori disponibili sul mercato sono tre: a Telepass si sono uniti infatti MooneyGo e UnipolMove, quest’ultimo brand e diramazione dell’omonimo Istituto Bancario. Parlando di prezzi, gli aspetti da tenere in considerazione sono sostanzialmente due: il canone del dispositivo (in relazione però ai servizi offerti) e i costi di attivazione, ai quali aggiungere chiaramente l’esborso delle singole transazioni che dipende però dalla frequenza/tipo di servizio da parte del singolo utente.

Di seguito vediamo ora la tabella con la sintesi dei prezzi in base al piano tariffario offerto da ogni operatore* per le nuove attivazioni:

BASE O STANDARD PLUS PAY PER USE Telepass 1,83€/mese Dal 01/07 3,90€/mese 3€/mese Dal 1 luglio 2024 4,90€ 10€ attivazione. 2,50 euro al mese, solo quando usi il dispositivo UnipolMove 1,50€/mese Attivazione e consegna gratis (fino al 7/2025) – 0,50€ per giorno di utilizzo, attivazione e consegna 10€ MooneyGo 1,50€/mese Attivazione 5€ – 2,20€ al mese di utilizzo, attivazione 10€

Telepass

Sicuramente, anche se a un costo più alto, l’operatore Telepass è quello che include più alternative – ci sono anche le ulteriori formule “Easy” e “Pay X” oltre a quelle citate nella tabella – e resta in cima alla classifica per i servizi offerti (tra app e dispositivo), fino a 23 con la formula plus. Attive anche diverse promozioni come il canone zero per due anni per chi sottoscrive un contratto entro il 2 maggio. In più, per chi è già cliente, 120€ di cash back sui servizi di mobilità e anche qui zero canone per due anni. Due infine le targhe associabili sia per il plus che per il base.

UnipolMove

Per quanto riguarda UnipolMove tra le offerte attive c’è quella del canone gratis per 1 anno sottoscrivibile fino al 31 agosto 2024. Dopodiché si passa ad 1,50€/mese per il primo dispositivo e 1€ per un eventuale secondo dispositivo. Maggiori vantaggi per chi è già cliente Unipol Sai – mentre l’offerta precedente è per le nuove attivazioni UnipolMove – e per chi possiede una moto.

MooneyGo

L’abbonamento include 2 targhe associabili e diversi servizi aggiuntivi come strisce blu, trasporto pubblico, treni, bus, sharing e Taxi.

*La tabella comparativa ha scopo puramente informativo. Per condizioni, prezzi, servizi inclusi/esclusi, modalità contrattuali e di pagamento nonché altre informazioni vi invitiamo a consultare i siti ufficiali dei fornitori o i contatti ufficiali