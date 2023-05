Monterotondo: la sosta sulle strisce blu da oggi si paga anche col Telepass, ecco come

Novità in arrivo a Monterotondo per ciò che riguarda il pagamento della sosta nelle strisce blu in città. Da oggi infatti, oltre ai metodi tradizionali, gli automobilisti potranno utilizzare il proprio telepass senza costi aggiuntivi. L’iniziativa è frutto della collaborazione della società con l’azienda che nel Comune alle porte di Roma gestisce il servizio dei parcheggi a pagamento. Il tutto sfruttando il servizio di geolocalizzazione e un’app per smartphone. Vediamo dunque nel dettaglio come funziona.

Come pagare la sosta nelle strisce blu con il Telepass a Monterotondo

Grazie alla collaborazione tra Telepass e A.J. MOBILITA’ S.r.l. dunque, la società che gestisce il servizio di sosta a Monterotondo, si potrà pagare la sosta sulle strisce blu con il proprio smartphone, anche senza avere il Telepass in auto. Un sistema comodo, intuitivo e cashless: il servizio, precisiamo, è riservato ai clienti Telepass e permette il pagamento dei soli minuti di sosta effettivi, sulla base delle tariffe indicate dal Comune, senza alcun costo aggiuntivo sulla tariffa della sosta.

Come si usa

Telepass semplifica dunque la vita agli automobilisti anche in città. Grazie alla piattaforma, infatti, non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o monetine ma basta scaricare l’app Telepass o Telepass Pay X, confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta (anche attraverso tagli orari predefiniti). Al resto ci pensa l’app che avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà successivamente addebitato. Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare le multe.

La sosta senza limiti

In più, la funzione “sosta senza limiti” permette al cliente di avviare la sosta senza impostare l’orario in cui riprenderà l’auto, in modo da poterla interrompere quando vuole. Il servizio integra la geolocalizzazione con visualizzazione su mappa, permettendo anche di calcolare il percorso più rapido per raggiungere l’auto parcheggiata.

Chiodo nel piatto per i bambini alla mensa scolastica. Il sindaco di Monterotondo sospende il servizio: “Atto criminale” (ilcorrieredellacitta.com)

Sosta a pagamento con il Telepass a Monterotondo: come verrà verificata la transazione

La regolarità del pagamento della sosta con Telepass è verificata dagli ausiliari del traffico tramite consultazione di un palmare, inserendo la targa del veicolo in sosta. Per poter ulteriormente segnalare agli ausiliari il metodo di pagamento (facoltativo nel comune di Monterotondo), è necessario esporre il tagliando Telepass disponibile sul sito telepass.com o nell’app. Quest’ultima segnalerà all’utente se nel comune in cui sta effettuando la sosta l’esposizione del tagliando è obbligatoria. È possibile, inoltre, fare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste presente nell’app Telepass.

Monterotondo: “Negro di m**da”, accerchiato e pestato dalla baby gang (ilcorrieredellacitta.com)