Volantino Conad, ‘7 Giorni Folli’: offerte e sconti fino al 6 settembre

Volantino Conad. Sono offerte davvero sensazionali, quelle che stanno andando letteralmente a ruba proprio in questi giorno. La nota catena di supermercati Conad è tornata con un nuovo fantastico volantino tutto da scoprire, con sconti e prezzi pazzeschi sulla gran parte dei prodotti a disposizione.

Il nuovo volantino Conad: dal 31 agosto al 6 settembre

Ovviamente, come di consueto, l’offerta è soggetta a scadenza e a limiti temporali, quindi bisogna affrettarsi per poter usufruire di tutti gli sconti messi sul piatto. Dal reparto frigo alle colazioni, passando per la pasta, lo scatolame, la frutta e i salumi: le offerte sono insaziabili e le occasioni da cogliere al volo, soprattutto se in vista avete un pranzo con i parenti oppure volete semplicemente fare scorta di vivande nel vostro frigorifero.

Le offerte pazzesche da non perdere: ”7 Giorni Folli”

L’offerta ha un nome che è tutto un programma: ”7 Giorni Folli” e dura dal 31 agosto sino al 6 settembre. Dunque, c’è ancora tempo e margine per fare un capatina presso i negozi Conad. In questo Volantino Conad abbiamo trovato prodotti super convenienti, come ad esempio: Pasta all’uovo a 0.99€, Crackers a 1.05€, Uva a 3.19€, Pesche a 1.99€, Melone Retato a 1.19€, Trancio di Salmone a 14.90€, Grana Padano a 2.99€, Ketchup a 1.15€, Ricotta a 0.85€, Passata di Pomodoro a 0.75€, Cornetto Algida a 2.99€, Birra Peroni a 0.85€, Tonno Nostromo a 4.45€, e molto altro.

Sfoglia il nuovo volantino Conad

Ma bando alle ciance. Ecco il nuovissimo volantino Conad con tutte le offerte di questa settimana da non perdere per nulla al mondo: