Volantino Expert ‘Orange Days’: sconti fino al 18 gennaio 2023, ecco i prodotti in offerta

Volantino Expert. Le feste sono finite da un pezzo, i regali sono archiviati, così come i nostri desideri reconditi. Insomma, la ”pacchia è finita” per usare un’espressione tanto nota agli italiani e alla politica di questi ultimi tempi. E proprio perché il trend delle feste e delle ricorrenze è terminato, iniziano gli sconti matti e le super offerte da parte di alcune catene di negozi, soprattutto quelli dedicati all’hi-tech, come nel caso di Expert. Ci sono ancora tanti oggetti che non sono stati smaltiti durante le feste, e proprio per questo ora potrete trovarli a prezzi davvero vantaggiosi e competitivi. Ecco allora una breve rassegna dei prodotti maggiormente vantaggiosi in quanto a rapporto qualità/prezzo offerti dall’ultimo volantino Expert e che abbiamo appositamente selezionato per voi. Continuate a leggere!

Offerte di Capodanno da Expert, arriva il Fuoritutto: sfoglia il volantino, sconti fino al 50% fino all’11 gennaio 2023

Via libera agli sconti matti: Expert lancia oggi il nuovo volantino che propone gli “Orange Days” fino al 18 Gennaio 2023. La catena d’elettronica ed informatica propone con questa nuova mossa un’ampia gamma di sconti fino al 25% su tantissimi prodotti tutti da non perdere. Tra le tante offerte imperdibili, da notare:

TV LG OLED 48A2 da 48 pollici è disponibile ad 876,75 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1.169 Euro del classico listino;

è disponibile ad 876,75 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1.169 Euro del classico listino; Samsung QE50Q80B da 50 pollici QLED, disponibile a 696,75 Euro, in calo anch’esso del 25% rispetto ai 929 Euro di listino;

Nella selezione di TV che propongono una riduzione del 25% sul prezzo normale, troviamo anche il Samsung Neo QLED da 55 pollici, a 1199,25 euro dai 1599 Euro imposti dal produttore;

Sconto del 22% sul Lenovo Legion 5 Pro , un notebook con schermo da 16 pollici ed Intel Core i7 che passa in questo modo a soli 1799 Euro;

, un notebook con schermo da 16 pollici ed Intel Core i7 che passa in questo modo a soli 1799 Euro; HP Victus 16L Gaming Desktop con Intel Core i5 passa a 1149 Euro, il 12% in meno dai 1299 Euro di listino classico;

Xiaomi Redmi Note 11 Pronella versione 6/128Gb passa a 279,90 Euro e l’Oppo A96 a 259,90 Euro, il 13% in meno rispetto al prezzo da listino.

Queste sono quelle più vantaggiose che abbiamo già filtrato per voi, ma se volete consultare l’intera pagina dedicata, potete cliccare direttamente a questo link.