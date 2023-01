Volantino Eurospin 2023, le promozioni di inizio anno: sconti e ribassi fino a metà gennaio

Volantino offerte Eurospin, ecco quali sono le promozioni migliori di gennaio 2023. Eurospin è uno dei supermercati più amati per i costi contenuti e la vasta gamma di prodotti che offre. Dato che i prodotti alimentari stanno subendo un’innalzamento dei prezzi e il caro vita è sempre più importante, non potete lasciarvi sfuggire le centinaia di offerte che offre per una spesa gustosa ad un piccolo prezzo!

Volantino Eurispin 2023: le promozioni di inizio anno

Il volantino va dal 5 fino al 15 gennaio, quindi avrete ben 10 giorni di tempo per acquistare i prodotti e non lasciarveli scappare. Ci sono tantissimi alimenti a 1 euro o poco più, ad esempio: carciofi in barattolo a soli 1,09 anziché 1,39 euro, pasta trafilata al bronzo a 0,85 centesimi, fagioli rossi a soli 0,49 centesimi. Due barattoli di polpa fine di “Delizie del sole” costano solo 1, 09 euro, il panbauletto a soli 0,89 centesimi e latte di soia alla vaniglia o al cacao a soli 0,89 centesimi anziché 1,49 euro: quasi al 50% di sconto. Patate gialle a solo 0.89 centesimi al chilo, un litro di succo 100% mela a soli 0,89 centesimi.

Sconti e ribassi su Frutta e verdura fino a metà gennaio

La linea Eurospin “Amo essere eccellente” è una linea di frutta e verdura che ha molto successo perché la qualità è davvero alta e i prezzi sono comunque contenuti. Questo è il periodo degli agrumi: limoni, arance, mandarini e Eurospin lo sa bene, ecco perché tutti gli agrumi sono ribassati. Un chilo di arance rosse di Sicilia IGP costa solo 0,99 centesimi, una rete da 2 kg arance rosse di Ribera DOP costa soltanto 2,58 euro, un vassoio di arance tarocco 1,99 euro. Un chilo di mandarini costa 1, 69 euro e i limoni di Siracusa 1,29 euro. In offerta c’è anche uno spremiagrumi elettrico a soli 12,99 euro, però la disponibilità è limitata, quindi affrettatevi! In offerta anche moltissimi utensili per la casa e prodotti di elettronica, con ribassi fino al 30%.