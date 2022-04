Volantino Unieuro: sconti fino a 350€ con ‘Cambia il tuo vecchio PC’. Offerte fino al 24 aprile

Al festival degli sconti più pazzi dell’anno, non poteva certo mancare la rinomata catena di negozi incentrata sul settore tech: Unieuro, con tutte le sue incredibili offerte pensate per voi ad un passo dalle tanto agognate ed attese vacanze pasquali. Non solo tante offerte incredibili, prezzi convenienti e prodotti di ultima generazione, ma anche rimborsi spesa.

Sconti imperdibili e rimborsi per il tuo vecchio notebook fino a 350 euro

Di fatto, il nuovo volantino Unieuro offre un super rimborso del valore di 350€ per chi acquista un nuovo notebook e restituisce l’usato. Il nome di questa nuovissima promozione è “Cambia il tuo vecchio PC“, e ovviamente le possibilità di scelta sono davvero tante. Tutte le offerte che vi suggeriamo in questo articolo sono valide dal 11 al 24 aprile 2022.

Pc, Computer, Notebook a prezzi incredibili

Dunque, vediamo proprio i computer e i Pc che potrebbero fare al caso vostro: voi che state pensando di rottamare il vecchio notebook e di usufruire della fantastica promozione. MacBook Air a 999,00 euro anziché 1159,00 (rimborso di 300 euro sul vecchio), Hp Laptop 599,00 euro al posto di 749,90 euro (rimborso sul vecchio di 200 euro), Pc Lenovo da 899,00 al posto di 999,00 euro (ben 350 euro di rimborso), Hp Notebook 255 GB a 449,00 euro (rimborso di 200 euro). Asus Notebook a 329,90 euro scontato del 19%.

Area Gaming: accessori e monitor

Ma le offerte non si esauriscono qui, diamo uno sguardo all’area gaming: Hp Computer gaming da 1399 euro (rimborso sul vecchio di 350 euro), Msi Full HD 899,90 euro + 350 euro di rimborso, Asus Monitor Full HD da 199,99 euro, Cuffie Gaming 59,99 euro, Mouse Gaming 34,99 euro, Tastiera Gaming 39,99 euro.

Smartphone di ultima generazione

Ovviamente, in tutto questo, non potevano mancare gli imperdibili smartphone: Samsung Galaxy S22 Ultra a 1379 euro, Samsung Galaxy A32 a 229,90 euro, Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A52 S a 299,90 euro. Ancora: Xiaomi 11 T a 419,90 euro, Redmi Note 11 a 229,90 euro, Redmi 9 C a 159,99 euro. Oppo Ren 06 Pro a 649,90 euro, Oppo A 94 a 299,90 euro, Oppo A 74 a 249,90 euro.

Fotocamere digitali e monopattini elettrici

Anche le fotocamere sono super convenienti: GoPro Hero 9 a 349,90 euro anziché 429,90 euro, Canon Reflex Eos 2000D a 459,90 euro, Canon Reflex Eos R6 a 2599,00 euro, Canon obiettino Rf a 529,90 euro. E che dire dei monopattini elettrici di ultima generazione? Monopatino elettrico Mi a 479,90 euro, Monopattino elettrico Ducati a 399,90 euro, Monopattino elettrico Momo Design a 379,90 euro.