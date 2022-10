Voli da incubo con Ryanair: ritardi a Palermo e Roma, come chiedere il rimborso

È stata una giornata da incubo quella di ieri, 2 ottobre, per quanti hanno viaggiato in aereo, in particolar modo da Palermo a Fiumicino a causa dei pensanti ritardi per i voli Ryanair. Disguidi che sono stati causa di gravi disagi per quanti avevano fatto i calcoli in base agli orari stabiliti.

ItaliaRimborso spiega come chiedere il rimborso

Sull’accaduto è intervenuto ItaliaRimborso che ha sottolineato come i passeggeri colpiti da questo disservizio possano chiedere il rimborso di 250 euro, in base al Regolamento comunitario numero 261 del 2004.

Secondo i dati raccolti sui voli di ieri, è risultato che il volo Palermo Roma in partenza alle 10 e 35 è atterrato a Fiumicino alle 15 e 7. Si è trattato di un ritardo che ha provocato conseguenze anche per il volo di ritorno, con partenza fissata alle 12 e 20, atterrato alle 17 e 5.

Quanti hanno vissuto questi disagi nella giornata di ieri possono, secondo le indicazioni di ItaliaRimborso, compilare il form online presente sul sito di italiarimborso.it per formulare richiesta di compensazione.