Choc in volo, aereo colpito da un fulmine costretto all’atterraggio di emergenza a Bari

Se la sono vista brutta i passeggeri di un volo Easyjet partito da Milano e diretto a Napoli. Colpito da un fulmine, il velivolo è dovuto ricorrere ad un atterraggio di emergenza, effettuando pertanto uno scalo straordinario a Bari. Momenti davvero concitati quelli vissuti dai 90 passeggeri a bordo.

Atterraggio di emergenza per un volo Easyjet colpito da un fulmine

Per via del maltempo che ieri si è abbattuto in molte regioni d’Italia, Campania compresa, un fulmine ha colpito l’aereo che, partito dal capoluogo meneghino, in serata sarebbe dovuto arrivare all’aeroporto di Napoli Capodichino. Tuttavia, il fulmine ha compromesso la possibilità di proseguire il viaggio in sicurezza e in accordo con le torri di controllo, il Comandante ha deciso di dirottare il velivolo verso Bari.

Illesi i novanta passeggeri

Arrivati sopra l’aeroporto, il comandante è riuscito ad effettuare l’atterraggio di emergenza, mettendo in sicurezza tutti i novanta passeggeri presenti. Fortunatamente a seguito dell’accaduto nessuno dei presenti ha riportato ferite, anche se, la paura è stata tanta.