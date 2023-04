Estrazioni Lotto martedì 25 aprile 2023: ecco cosa cambia e quando ci saranno

In occasione dei festeggiamenti della Festa della Liberazione, le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto cambiano. Tali modifiche sono piuttosto comuni. Non è, infatti, la prima volta che il consueto appuntamento con le giocate viene modificato in base al calendario delle festività. Ma quando si effettueranno le estrazione e sarà dunque possibile tornare a sfidare la dea bendata? Ecco cosa sapere.

Quando ci saranno le estrazioni del Lotto (posticipate per il 25 aprile)

Domani 25 aprile e Festa della Liberazione, non si terrà alcuna estrazione. Infatti, come spesso accade in questi casi, le giocate sono modificate in base alle festività. Ora chi vuole tentare la fortuna può comunque farlo avendo, tuttavia, l’accortezza di ricordarsi che le estrazioni del Superenalotto verranno anticipate ad oggi, lunedì 24 aprile, mentre quelle del Lotto e del 10eLotto slitteranno direttamente a mercoledì 26 aprile. Chiarite le date, è poi bene precisare che le estrazioni conserveranno il loro canonico orario di inizio, ovvero quello delle 20.

Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Tentare la fortuna al gioco del Lotto – gestito in Italia dal ministero dell’Economia e delle Finanze – è molto semplice. Basta giocare indicando un numero o una serie di numeri, compresi tra 1 e 90, su una delle dieci ruote disponibili e riportanti i nomi delle città italiane. La ruota alla quale non è associata nessuna città è quella “Nazionale”. Invece, l’appuntamento con il 10eLotto torna il prossimo 26 aprile e i suoi venti numeri estratti corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, fatta eccezione per quella Nazionale. Inoltre, il 10eLotto permette di aumentare anche i casi di vincita giocando il numero Oro e Doppio Oro. Le estrazioni del Superenalotto si tengono invece oggi e permettono di sapere se qualcuno in Italia è stato baciato dalla fortuna indovinando tutti e sei i numeri estratti. È, inoltre, possibile vincere anche se si indovinano 5 numeri della serie “Jolly” oppure, tre, quattro o 5 numeri. Un’altra preziosa possibilità di vincere è infine data dal numero Superstar.