Pomezia, erba alta alla Selva di Pini e alla Sughereta, “invasi” anche i gazebo: “Sentieri impraticabili” (FOTO)

SOS erba alta alla Selva dei Pini e, in generale, per tutta l’area della riserva naturale della Sughereta letteralmente invasa dalla vegetazione. Sia i gazebo, compresi quelli nuovi realizzati recentemente dal Comune di Pomezia, che soprattutto i sentieri sono ai limiti della praticabilità e chi vi si “avventura” (è il caso di dirlo) teme chiaramente per la presenza di animali e insetti. Per questo adesso si chiedono interventi urgenti agli Enti competenti anche per ciò che riguarda il rischio incendi in vista dell’estate.

Erba alta alla Selva dei Pini e alla Sughereta, il caso

In molti venerdì scorso, considerando la giornata di Festa, hanno scelto la bellissima area verde di Pomezia per trascorrere qualche ora all’aria aperta. Ma se la parte vicina agli Uffici Comunali – quella dove insistono le attrezzature sportive – si è presentata curata e sistemata, quantomeno per il discorso del taglio dell’erba, lo stesso non si è potuto dire dell’area della riserva naturale della Sughereta che ormai sembra essere sempre più abbandonata al suo (triste) destino come da noi documentato peraltro nella nostra recente inchiesta. Ebbene, qui l’erba era ed è altissima e anche i sentieri sono invasi dalla vegetazione. Idem per i vari gazebo presenti, tra vecchi e nuovi, di fatto inutilizzabili. E nei sentieri alle spalle della Selva dei Pini non va di certo meglio.

Le foto scattate il 2 giugno 2023

Questa la situazione da noi riscontrata tre giorni fa. Soltanto nella parte vicina agli Uffici Comunali come detto non sono state segnalate particolari problematiche come mostrano le foto sotto riportate.

Viceversa, superando il cancello che introduce alla Riserva naturale vera e propria, pedonale e non accessibile alle auto, la situazione è apparsa decisamente critica (ma anche in altri punti del parco la situazione non è certo delle migliori).

I sentieri della Sughereta impraticabili: “E’ una giungla”

Non solo. Anche i sentieri che collegano la città al parco sono diventati una vera e propria giungla. “Buongiorno, vorrei pubblicare un annuncio riguardo l’erba molto alta nel parco della sughereta di Pomezia, dove stamattina (il 25maggio scorso, ndr) mi sono recato per una passeggiata in bicicletta, ma i sentieri erano praticamente impraticabili. Il pericolo, oltre a quello di cadere, è anche di rovinare i meccanismi della bicicletta che si portavano dietro piante selvatiche anche irritanti per la pelle come cardi e ortica”, ci scrive a tal proposito un lettore. “I punti in condizioni peggiori sono il tratto che passa vicino il campo coltivato nei pressi del canale fognario e il tratto adiacente il cimitero tedesco che sfocia vicino il cimitero Comunale. Chiedo quindi che venga al più presto ripristinata una situazione normale che renda praticabile e decente ai cittadini l’unico parco che Pomezia possiede”.