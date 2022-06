Roma, perde il controllo del monopattino e sbatte con violenza: giovane in gravi condizioni

Dramma nella giornata di ieri a Roma dove un turista è finito in gravi condizioni dopo un incidente col monopattino. Il sinistro, che sembrerebbe essere autonomo, si è verificato nel pomeriggio del 2 giugno, Festa della Repubblica. L’uomo è stato portato all’Ospedale dove è giunto in codice rosso.

Incidente con il monopattino a Roma ieri 2 giugno

L’incidente si è verificato esattamente lungo Via San Pio X, in corrispondenza dell’incrocio con Via della Traspontina: il giovane turista, di cui al momento non si conoscono le generalità, stava procedendo a bordo del suo monopattino personale quando, per cause da accertare, ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente a terra. Attualmente si trova ricoverato al Santo Spirito. Ad effettuare i rilievi dell’incidente il gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.

