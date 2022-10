Incidente al GRA, chiusa corsia esterna all’altezza della Roma-Fiumicino

A causa di un incidente avvenuto sul GRA, l’arteria urbanistica è stata temporaneamente chiusa all’altezza del km 60,300 e in corrispondenza dello svincolo per l’autostrada “Roma Fiumicino”, in carreggiata esterna, per consentire l’intervento dell’elisoccorso del 118. L’incidente, cui le cause sono ancora in fase di accertamento, avrebbe coinvolto una motocicletta e causato il ferimento certo di una persona.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia Stradale e il personale del 118 per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.