Incidente sulla Tangenziale Est: scontro tra auto e scooter, un ferito

Ancora un incidente a Roma. Questa volta è successo sulla Nuova Circonvallazione Interna, in direzione Trionfale: è qui che questa mattina, intorno alle 8, un’auto e uno scooter, per cause ancora tutte da verificare, si sono scontrati. Proprio all’altezza dell’uscita per la stazione Tiburtina.

L’incidente sulla Tangenziale Est

A scontrarsi, per cause ancora da verificare, una Toyota Yaris e un motociclo elettrico. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un uomo del 1988 che è stato trasportato in codice giallo, per tutte le cure del caso, al Policlinico Umberto I. Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tiburtino, intervenuti sul posto, fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica.

Traffico in tilt

Per l’incidente sulla Tangenziale questa mattina è stato chiuso temporaneamente il tratto tra il bivio A24 e via Tiburtina. E il traffico, come si può immaginare, in un’ora di punta è andato in tilt con code tra il GRA e il bivio Tangenziale Est sull’A24 (tratto urbano). Ora, fortunatamente, tutto è ritornato alla normalità.