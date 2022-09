Incidente sull’Aurelia, gravemente feriti un bambino e un uomo: strada chiusa a Ladispoli

Grave incidente su via Aurelia a Ladispoli. Il sinistro è avvenuto oggi all’altezza del km 36 a Marina di San Nicola, nei pressi dell’ingresso della zona Olmetto Monteroni.

Grave incidente a Marina di San Nicola

Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. In uno dei veicoli viaggiava una famiglia di quattro persone, padre madre e due bambini. I Vigili del Fuoco hanno estratto la famiglia dalle lamiere e il guidatore a bordo della seconda auto.

Bambino e uomo in codice rosso

Ad avere la peggio un bambino e un uomo, finiti in codice rosso in ospedale. L’uomo sarebbe stato elitrasportato all’ospedale Gemelli di Roma, mentre il piccolo al Bambin Gesù. Sul posto Carabinieri e polizia locale per i rilievi del caso; i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i sanitari del 118 con l’eliambulanza per i soccorsi.

Chiuso il tratto di strada della via Aurelia

È temporaneamente chiuso il tratto lungo la SS1 “Via Aurelia”, in entrambe le direzioni. Le deviazioni avvengono sulla viabilità locale. Sul luogo anche le squadre Anas per consentire le operazioni di ripristino della normale transitabilità.