Paura a Roma: 90enne investito da un’auto finisce in Ospedale

Attimi di apprensione stamattina a Roma in Via di Santa Maria della Speranza dove un uomo, all’altezza del civico 5, è stato investito da un’auto. L’anziano, di 90 anni, è stato portato in Ospedale all’Umberto I per accertamenti. Attualmente le sue condizioni di salute non sono note. Sul posto sono intervenute le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.00.

Leggi anche: Roma, il retroscena choc dopo l’investimento della Vigilessa: «Atti osceni in mezzo alla strada per ‘farsi vedere’»

Foto Reporter Montesacro