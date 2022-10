Morte turiste belghe a Roma: è omicidio stradale

Cominciano a delinearsi le dinamiche che hanno portato alla morte Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, le due turiste belghe morte sull’A24 Roma-Teramo all’altezza di Tor Cervara.

Denunciato il pirata della strada che ha investito le due turiste

Secondo le fonti delle Forze dell’Ordine, il pirata della strada sarebbe stato al momento denunciato. Si sta valutando in queste ore, la possibilità di un suo arresto.

L’uomo, un autista privato NCC, aveva investito le due giovanissime ragazze, non fermandosi per dare i primi soccorsi e proseguendo la sua fuga a piedi per non essere rintracciato.

Sul nostro giornale, in esclusiva ci sarà a breve l’intervista alla mamma di una delle vittime.

Le dinamiche dell’incidente

Le due giovanissime ragazze, sono morte per prestare soccorso a un precedente incidente. In quello scontro, erano rimaste coinvolte tre persone, di cui due automobilisti che sarebbero poi risultati in codice rosso presso il Policlinico Umberto I.

Durante le operazione di primo soccorso portate dalle due giovani donne, grazie al taxi costretto a fermarsi per l’incidente, il pirata della strada le avrebbe centrate con la propria automobile NCC. Un impatto così violento da dimostrarsi fatale, tanto da uccidere quasi all’istante le due ragazze.