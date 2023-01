Befana 2023 in Italia, cosa fare nel weekend per l’Epifania: tutti gli eventi in programma

Sta per arrivare la festa della Befana e quale modo migliore per festeggiare se non attraverso una gita fuori porta? Se è vero che ‘l’Epifania ogni festa porta via’, allora occorre godersi appieno questi ultimi giorni di vacanza e un piccolo viaggio può rivelarsi davvero un toccasana! Se però siete a corto di idee non disperatevi! In questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di consigli per trascorrere la festa dell’Epifania in modo diverso ma sempre all’insegna della gioia e del relax.

Cosa fare in Italia per la Befana?

Partiamo dalla Capitale. Città estremamente affascinante e ricca di storia, Roma per in occasione della festa della Befana diviene ancor più magica e suggestiva. Le tradizioni legate a questa festa come ad esempio i mercatini di Piazza Navona — che diventano un vero e proprio teatro a cielo aperto — la rendono una tappa obbligata, in grado di regalare un momento di gioia e spensieratezza a grandi e piccini. Un’altra meta che vale davvero la pena di visitare in occasione dell’Epifania è Venezia. Città ricca di fascino e mistero, nel giorno della Befana è possibile assistere al caratteristico evento la ‘Regata delle Befane’. La tradizione è legata al folklore del luogo e si svolge lungo i canali.

La tradizione napoletana

Un’altra meta assolutamente da non perdere in occasione della Befana è rappresentata dalla città di Napoli. Qui, è possibile passeggiare tra le caratteristiche strade cittadine immergendosi a 360° nella suggestiva atmosfera e tradizione partenopea. I visitatori verranno accolti da un tripudio di prelibatezze culinarie tipiche dell’Epifania, nonché degustazioni ma anche eventi e laboratori per i più piccoli, il divertimento è garantito. Veniamo infine ad Urbania. Borgo estremamente affascinante in provincia di Pesaro Urbino, qui il 6 gennaio è davvero una data da segnare sul calendario.

La festa nazionale della Befana ad Urbania

In questo incantevole borgo, il giorno della Befana è una festa nazionale a tutti gli effetti. In questa circostanza sono davvero numerosi coloro che si recano nella cittadina per assistere agli eventi e alla manifestazioni organizzate per l’occasione. Non possono poi, ovviamente, mancare all’appello assaggi culinari della specialità tipiche del luogo per una giornata all’insegna del relax e della spensieratezza, adatta sia agli adulti ma anche ai bambini e alla famiglie.