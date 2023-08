Chiara Nasti presa di mira da una follower: “Di materno non hai niente”

Botta e risposta al vetriolo sui social per Chiara Nasti, che alle frecciatine di haters e “mamme pancine” stavolta risponde per le rime. L’influencer napoletana, fresca del matrimonio con il calciatore Mattia Zaccagni, non le manda a dire a chi prende di mira il figlio Thiago o la sua predisposizione a crescerlo.

È la prima estate che la Nasti e il numero 20 della Lazio, da cui ha avuto un figlio a fine 2022, tarscorrono insieme al piccolo Thiago, ma il momento di gioia e condivisione viene turbato dalle cattiverie gratuite dei followers. “Tuo figlio è uno zimbello, non c’è amore”, scrivono sotto la foto sul profilo della beauty influencer, “Di materno non hai niente”, rincarano altri tra i commenti.

La replica: “Bambini vittime di mamme incattivite”

A tutto c’è un limite e la Nasti lascia da parte il politically correct di fronte allo tsunami di commenti odiosi. “Mamma mia, li crescerei io i vostri figli, poveri bimbi vittime di queste mamme incattivite dalla vita, che trasmettono loro gli stessi valori”, tuona l’influencer sotto ai commenti, “Ovvero: invidia, cattiveria e tristezza. Mio figlio è un bambino attivissimo, felicissimo e super sveglio perché ha una mamma come me, a differenza dei vostri figli. Mi piange il cuore per voi a leggere i pensieri che esprimete”.

Thiago, questo il nome del maschietto, è stato scelto dal calciatore della Lazio in onore di Lionel Messi, idolo di Zaccagni. Anche il quel caso, la coppia fu vittima di polemiche da chi li accusava di aver voluto “copiare”Sofia Crisafulli.

Bodyshaming post parto

Se le frecciatine su un neonato non bastavano, figuriamoci poi infierire sul corpo di una donna post parto, peccando di bodyshaming. Ecco che allora la pioggia di critiche investe la Nasti anche sulle condizioni fisiche. “Ma che ombelico hai?”, chiedono in tono di scherzo alcuni hater. Anche in questo caso, la risposta inviperita non tarda ad arrivare: “Ho partorito 8 mesi fa, arrivaci te così”. Così la vetrina dell’influencer napoletana diviene un ring, mentre la vacanza gioiosa si tinge di verde invidia, quella degli hater.