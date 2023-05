Chiara Nasti e Matteo Zaccagni, il matrimonio nella stessa chiesa di Totti e Ilary: ecco quando

Manca ormai poco, pochissimo. Per la precisione manca esattamente un mese: il prossimo 20 giugno 2023, infatti, Chiara Nasti, la famosa influencer, napoletana da milioni di followers, e Matteo Zaccagni, il campione della Lazio, si sposeranno. ”Tra un mese esatto, marito e moglie”, ha infatti scritto Chiara Nasti in una stories su Instagram, come contorno ad una foto insieme con il suo compagno Mattia Zaccagni. Entrambi, come vi abbiamo scritto più volte, tenendovi sempre sul pezzo, sono già genitori del piccolo Thiago, nato appena pochi mesi fa.

Chiara Nasti e Zaccagni si sposano a Roma: ecco quando e dove

Chiara Nasti e Matteo Zaccagni: matrimonio il 20 giugno

Il tempo stringe, ma la wedding planner sembra avere già tutto sotto controllo, così come tutti i professionisti del settore che sono stati ingaggiati dalla coppia. Mancano solamente gli ultimi dettagli, perché il grosso sembra già essere stato pianificato con precisione maniacale, al dettaglio. E qualcuno, certamente eccitato dalla notizia, ha già iniziato a diffondere sui social l’invito di nozze. Insomma, la cerimonia si svolgerà proprio tra un mese: il 20 giugno, alle 16.30, alla basilica di Santa Maria in Ara Coeli. Proprio lo scorso 30 novembre 2022 la Nasti si era scattata una foto, con la caption ”Special Day”, senza contare il cuore bianco che fiancheggiava il tutto. Ovviamente, pochissimo spazio all’immaginazione.

Tutti i preparativi e la chiesa della cerimonia

Ma, ora, a parte tutto, vi ricorda qualcosa il nome della chiesa? Sì, avete indovinato: è la stessa chiesa dove il 19 giugno del 2005 avevano sancito il loro amore (in diretta tv) Francesco Totti e Ilary Blasi. Speriamo sia l’unica coincidenza con la coppia, dati gli ultimi sconvolgimenti del loro divorzio. Ad ogni modo, ritornando ai promessi sposi, dopo la cerimonia e il rito, sembra che i festeggiamenti si sposteranno in cima a Monte Mario, nella suggestiva Villa Miani, come mostra l’immagine nell’invito che circola sui social. Parliamo, ovviamente, di una delle location più rinomate e famose, nota al grande pubblico soprattutto per la sua raffinatezza ed eleganza. Senza contare la sua posizione rialzata su tutta la Città di Roma, che la rende unica, irriproducibile.