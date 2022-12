Chiara Nasti e Zaccagni si sposano a Roma: ecco quando e dove

Dopo la nascita del loro primogenito Thiago lo scorso 16 novembre, ecco che l’influencer Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni sono pronti per convolare a nozze e pronunciare il fatidico ‘sì’. Se fino a questo momento si trattava solamente di indiscrezioni ecco che adesso spunta una data: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno a Roma il prossimo 20 giugno. Quale sarà la location da loro scelta per celebrare il lieto evento?

La location del matrimonio di Chiara Nasti e Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno a Roma il prossimo 20 giugno. A riportare la notizia è il settimanale Chi nel quale viene anche svelata la location che la coppia ha scelto per celebrare il lieto evento. Si tratta di Villa Miani, location molto famosa e che può vantare precedenti illustri in tema di matrimoni. Venne infatti scelta anche dal centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini per il matrimonio con Veronica Martinelli e nel 2005 fu proprio qui che Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiarono la loro unione a poche settimane di distanza dal matrimonio.

Il piccolo Thiago

Come anticipato, lo scorso 16 novembre Chiara Nasti e Zaccagni sono diventati genitori del piccolo Thiago ed ora si stanno godendo l’esperienza della genitorialità. Immancabili da parte di mamma Chiara gli scatti del piccolino che l’influncer posta sui social con tanto di frasi a corredo. Eccone un esempio: ‘Benvenuto amore di mamma e papà’ in occasione della nascita del piccolo Thiago.