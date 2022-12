Dove si sposano Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Data del matrimonio e location

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno il prossimo anno. Intanto nella loro vita è arrivato il piccolo Thiago e i due neo- genitori sono pronti a pronunciare in fatidico ‘sì’. Sulla location e la data delle nozze massimo riserbo, seppure l’influencer ha reso nota qualche indiscrezione sul suo profilo Instagram.

La chiesa delle nozze

Sono stati i follower dell’influencer a notare uno scatto fatto dalla Nasti vicino a una chiesa di Roma. Uno scatto pubblicato con tanto di cuore in evidenza, un segnale evidentemente che quella chiesa ha un significato particolare per lei. E in aggiunta pubblica un altro post nel quale scrive come didascalia: “Special day”. Insomma sembra si tratti di indizi che non lascerebbero adito a dubbi. La chiesa in questione è la Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, la stessa dove si sono sposati Totti e la Blasi. Sembrerebbe, quindi, verosimile che Zaccagni e Nasti abbiano scelto proprio quella come chiesa nella quale celebrare le loro nozze.

I neo genitori di Thiago

Intanto la coppia si vive questa nuova esperienza come genitori di del piccolo Thiago. Immancabili alcuni scatti del piccolino pubblicati da mamma Chiara su Instagram con una frase ad accompagnare le immagini: “Benvenuto amore di mamma e papà”. Purtroppo anche una gioia così grande non è stata vissuta dalla coppia senza qualche fastidio. Gli haters si sono scatenati ancora una volta contro la Nasti, quegli stessi che lo scorso anno avevano paventato l’ipotesi che il figlio dell’Influencer fosse del giocatore della Lazio. Qualche amarezza per la neo mamma, ma niente che non può essere sanato da un sorriso del piccolo Thiago.