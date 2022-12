Chiara Nasti e l’orsacchiotto del figlio da 620 euro: “A Thiago piace tantissimo”. Arrivano le polemiche

Chiara Nasti, influencer da 2 milioni di followers, e neo mamma da qualche tempo, ha mostrato di recente l’orsacchiotto Fendi Bear Jersey Con Logo regalato al figlio per il Natale, ma sui social è subito polemica per il l’oggetto griffato da diverse centinaia di euro. La rete è letteralmente impazzita dopo la foto della Nasti, e molti utenti sono andati subito a controllare: un peluche 59% cotone, 41% poliestere, imbottitura 100% poliestere. Il costo? 620 euro con spedizione gratuita. I commenti che ne sono scaturiti sono una valanga. Si va dal ‘vergogna’ a ‘è solo invidia’. Ma non è certo la prima volta, dal momento che il piccolo Thiago, fotografato diverse decine di volte, in mille angolature, è già vestito con ogni accuratezza, rigorosamente griffato, così come la casa stessa, le valigie e il cagnolino. “Ma non ti sembra di esagerare con tutte ‘ste foto? Non ne bastava una? Mica è un bambolotto di Mattel, un manichino di fendi”, scrive uno dei centinaia utenti. Ma il commento è esemplare, perché sono questi i toni che si scagliano sulla pagina.

Così, la futura moglie dell’attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, continua ancora ad essere al centro di critiche e polemiche: fa parte del gioco al quale hanno deciso di partecipare le influencer. L’ultima, però, ha colpito proprio il piccolino, nato nello scorso 16 novembre. “A Thiago piace tantissimo”, scrive Chiara Nasti sul suo profilo Instagram, ma ai suoi followers un po’ meno. Insomma, non c’è Natale senza polemiche, e anche questa volta, come una storia Instagram durerà non più di 24 ore, per poi scomparire perché soppiantata da qualche altra uscita del giorno.