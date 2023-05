Come ottenere il bonus zanzariere 2023: requisiti e come fare domanda

Il bonus zanzariere è una delle misure previste dal Decreto Rilancio e confermate dalla Legge di Bilancio 2022 per incentivare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Si tratta di un’agevolazione fiscale che consente di detrarre il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di zanzariere con schermatura solare, che contribuiscono a ridurre il consumo di energia per il raffrescamento degli ambienti. Il bonus è valido fino al 31 dicembre 2024 e rientra nell’Ecobonus, il meccanismo che prevede detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni.

Quali sono i requisiti per accedere al bonus zanzariere?

Per accedere al bonus zanzariere è necessario rispettare alcuni requisiti, sia relativi alle caratteristiche delle zanzariere che a quelle dei soggetti beneficiari. Le zanzariere devono avere le seguenti caratteristiche:

devono essere fisse, cioè non smontabili ma installate in modo stabile;

devono essere installate su una superficie vetrata (finestra o porta);

devono essere regolabili, per consentire un facile utilizzo in base all’intensità solare;

devono rispettare le normative in materia di efficienza energetica;

devono avere la marcatura CE;

devono fungere anche da schermatura solare rispettando le esigenze di trasmittanza termica U e avere un valore Gtot maggiore o uguale a 0,35.

Queste sono le zanzariere che rientrano nel bonus che non si può richiedere invece per la sostituzione di singoli componenti.

I soggetti beneficiari del bonus zanzariere sono i seguenti:

i proprietari di immobili (persone fisiche o giuridiche), i nudi proprietari e tutti quelli che hanno diritto di godimento reale sull’immobile;

gli affittuari, purché siano d’accordo con il proprietario e si occupino loro delle spese;

i condomini, previa approvazione dell’assemblea, sia per la schermatura delle finestre nelle parti comuni dell’edificio che per quelle nelle singole unità immobiliari.

Non è previsto alcun limite Isee per poter ottenere la detrazione.

Come si calcola e come si ottiene il bonus zanzariere?

Il bonus zanzariere consiste in una detrazione Irpef o Ires del 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2024. L’importo massimo della spesa ammessa al bonus è di 60mila euro, comprensivo sia dell’acquisto delle zanzariere che della loro installazione, della rimozione dei vecchi sistemi o di altre opere accessorie. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va indicata nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa.

In alternativa alla detrazione diretta, si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. In questo caso, il credito d’imposta viene ceduto al fornitore delle zanzariere o a un intermediario finanziario, che lo utilizza in compensazione o lo cede a sua volta. Lo sconto in fattura consiste invece in una riduzione del prezzo di acquisto delle zanzariere pari alla detrazione spettante, che il fornitore recupera poi sotto forma di credito d’imposta.

Per ottenere il bonus zanzariere è necessario presentare la domanda all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tramite il portale dedicato. Nella domanda vanno inseriti i dati relativi all’immobile, al beneficiario, alle zanzariere e alla spesa sostenuta. È inoltre necessario allegare la documentazione comprovante, come le fatture, le ricevute di pagamento e le schede tecniche delle zanzariere. È detraibile anche l’onorario del professionista eventualmente incaricato per la predisposizione della pratica Enea.