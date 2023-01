Covid, la nuova variante Orthrus preoccupa gli esperti: quali sono i sintomi

Nonostante la situazione di piena emergenza sia ormai alle spalle, la pandemia è tutt’altro che terminata. Ne sono un esempio le numerose varianti del virus che continuano a tenere alta l’attenzione degli esperti. Infatti, nel corso di questi due anni abbondanti il ceppo originale del Covid-19 è mutato, dando vita, generando diverse mutazioni. Ne sono esempi noti la variante Delta, Omicron per arrivare a quella più recente Kraken ed ora alla variante Orthrus. Rispetto a quest’ultima, sono due i casi riscontrati nella Penisola e precisamente in Umbria.

La diffusione della variante Orthrus

Si tratta in particolare di derivazioni da Omicron 2 molto diffuse sia in Europa sia negli Stati Uniti. I soggetti sui quali è stata riscontrata la nuova variante sono entrambi anziani e vaccinati. Uno dei due è ricoverato. Per quel che riguarda la diffusione, secondo le prime stime che arrivano dagli Stati Uniti, la variante Orthus sembra avere un vantaggio di crescita rispetto alle altre sottovarianti di Omicron è, dunque, ritenuta più veloce nella trasmissione. Con i primi casi sequenziati in Italia, i paesi europei nei quali è diffusa questa sottovariante sono diventati tredici.

I sintomi

Per quel che riguarda i sintomi, essi non sono diversi da quelli già noti. Tra i malesseri ricorrenti troviamo rinorrea, mal di testa, affaticamento, starnuti e mal di gola. I dati a disposizioni rispetto a questa mutazione sono ancora pochi ma secondo quanto emerge da alcuni studi sembrerebbe che la sua trasmissibilità possa essere persino maggiore di quella di Kraken. Per quel che invece riguarda la gravità della malattia al momento non sembrerebbero esserci segnali che diano adito ad una sua maggiore pericolosità rispetto alle altre sottovarianti di Omicron. Maggiori informazioni circa questa nuova mutazione emergeranno parallelamente al proseguo del lavoro dei parte degli scienziati che monitorano costantemente il quadro epidemiologico.