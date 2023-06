Funerali Giulia Tramontano e suo figlio Thiago, ecco dove e quando

I funerali di Giulia Tramontano e suo figlio Thiago saranno celebrati domenica 11 giugno, nella Parrocchia Santa Lucia di Sant’Antimo, ma con una cerimonia strettamente privata. A renderlo noto la sorella di Giulia, Chiara, che attraverso un post pubblicato su Facebook chiede il rispetto delle volontà della famiglia della ragazza brutalmente uccisa dal suo fidanzato.

L’omicidio di Giulia Tramontano

Era il 27 maggio quando il corpo senza vita di Giulia Tramontano, 29 anni e incinta di sette mesi, è stato ritrovato nel milanese, avvolto in una coperta e con almeno 37 coltellate sul corpo. Il presunto responsabile del brutale omicidio sarebbe il suo fidanzato di 30 anni, barman di origine napoletana, che ha confessato il delitto dopo essere stato arrestato dai carabinieri. Secondo la sua versione, si sarebbe trattato di un raptus di follia scatenato da una lite e da un periodo stressante. Ma le indagini hanno svelato una realtà ben diversa: quella di una relazione violenta e tormentata, in cui Giulia era stata più volte minacciata e maltrattata dal compagno, che non accettava la sua gravidanza. Quest’ultima era una ragazza solare e piena di vita, che lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento e aspettava con gioia il suo bambino, che avrebbe dovuto chiamarsi Thiago. Si era trasferita a Milano per amore ma il suo sogno si è trasformato in un incubo, quando ha scoperto la vera natura del suo fidanzato: geloso, possessivo e violento.

Giulia Tramontano, i funerali e il cordoglio della comunità

La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità di Sant’Antimo, che si è stretta attorno alla famiglia Tramontano con messaggi di solidarietà e affetto. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per domenica 11 giugno, giorno in cui si terranno i funerali di Giulia e Thiago nella parrocchia di Santa Lucia alle ore 15. “Sono stati strappati all’amore dei propri cari Giulia e Thiago Tramontano”, si legge nel manifesto funebre. “Ne danno il triste annuncio – si legge ancora – i genitori e nonni Loredana e Franco, i fratelli e zii Chiara e Mario, la nonna Giulia, gli zii ed i parenti tutti”.

La richiesta della famiglia

I funerali di Giulia e Thiago saranno celebrati in forma privata, su richiesta della famiglia, che ha chiesto rispetto e discrezione in questo momento di dolore. “Grazie a tutti dell’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti”. Lo scrive sui social Chiara Tramontano, la sorella di Giulia. “Siamo certi che capirete – spiega – perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto”.

Un saluto straziante, quello che domani accompagnerà Giulia e Thiago nel loro ultimo viaggio. Un saluto che vorrebbe essere anche un grido di giustizia, per chiedere che il responsabile di questo orrendo femminicidio renda conto del suo gesto. Un saluto che vorrebbe essere anche un monito, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma della violenza sulle donne, che ogni anno miete troppe vittime innocenti.