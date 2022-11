Governo Meloni e musei gratis in Italia: ecco quando, le date

L’idea è quella di educare i cittadini a visitare i musei, a scoprire le bellezze storiche e archeologiche italiane, per questo il Governo sta valutando ingressi gratis in alcune giornate di festa. Un progetto portato avanti dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ritiene opportuno fare in modo che le prime domeniche del mese siano gratuite, ma anche alcuni giorni festivi, quali possono essere il 2 giugno o il 4 novembre, giornate storiche per l’Italia.

Il progetto di incrementare gli ingressi gratuiti

Nell’ultima domenica gratuita ai musei sono stati ben 20mila i visitatori al parco archeologico del Colosseo, 20mila a Pompei e 10mila agli Uffizi. Un bilancio che ha indotto il Ministro a valutare di incrementare l’iniziativa. Resta, quindi, in piedi in progetto di lasciare le domeniche gratuite ai musei aggiungendo alcune date festive che rappresentano festività storiche italiane. Tra queste ultime la Festa della Repubblica e il giorno dell’Unità nazionale.

Il ministro alla Cultura si dice però contrario alla gratuità dei musei sempre, perché ritiene che vedere cose uniche al mondo vada pagato. Da una stima sui guadagni grazie alla vendita dei biglietti dei musei si stima che il guadagno sia di circa 240 milioni di euro l’anno. Una somma che, secondo il Ministro, può essere incrementata e che può essere spesa nell’interesse di cittadini e turisti.