Gravissimo incidente, morti due giovani Carabinieri: altri 4 feriti nel maxi scontro

Gravissimo incidente nel sabato sera, morti due Carabinieri: altri 4 feriti nel maxi scontro avvenuto lungo la Statale. Le vittime avevano 25 e 27 anni. Cosa è successo.

Dramma nella serata di ieri, sabato 6 aprile 2024. Un tragico incidente si è verificato intorno alle 23.00 sulla statale nel salernitano: tre le macchine coinvolte, tra cui una Gazzella dei Carabinieri. L’impatto è stato tremendo. Gravissimo il bilancio: due morti, entrambi Militari dell’Arma peraltro molto giovani, mentre altre 4 persone sono rimaste ferite. Sei le ambulanze intervenute sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco.

Incidente mortale in provincia di Salerno: chi sono i due giovani Carabinieri deceduti

Lo scontro è avvenuto lungo la strada statale 91 che collega Eboli a Campagna. Qui, per cause in fase di accertamento, tre veicoli sono entrai in collisione. Tra questi, come detto, anche un’autopattuglia dei Carabinieri. Tra le altre persone rimaste ferite risulterebbe anche un terzo Militare.

Per quanto riguarda le vittime, a perdere la vita sono stati il Maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’Appuntato Scelto Francesco Ferraro, di due anni più grande. Secondo quanto riferito dai Carabinieri entrambi erano di origine pugliese ed erano di stanza nel Comune di Campagna. Le altre persone rimaste ferite sono state portate in vari Ospedali della zona.

