Incidente mortale a Viterbo: si schianta con la moto, perde la vita 72enne

Incidente mortale a Viterbo. Un anziano ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri: in sella alla sua moto ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Nonostante l’età non rinunciava alla sua passione. Ieri però, in sella alla sua motocicletta Moto Guzzi, ha trovato la morte. Vittima un uomo di 72 anni che sabato pomeriggio, 6 aprile 2024, si è schiantato lungo la strada che porta a Sipicciano, piccolo centro al confine tra Lazio e Umbria a circa mezzora da Viterbo. Il centauro, per case ancora da accertare, è uscito improvvisamente dalla carreggiata: un impatto che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Incidente mortale a Viterbo sabato 6 aprile 2024

Non è chiaro se l’uomo abbia avuto prima un malore – il che potrebbe spiegare anche l’uscita di strada, peraltro avvenuta nel senso opposto di marcia rispetto al quale stava viaggiando – o se la causa dell’incidente sia da ricercare altrove. Sta di fatto che, al momento dei soccorsi, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

I sanitari intervenuti hanno per questo richiesto l’intervento dell’eliambulanza che però non è servito a salvare la vita all’anziano centauro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Viterbo. Disagi e ripercussioni si sono registrati sulla viabilità di zona a seguito dell’incidente.

Chi era la vittima

L’uomo che ha perso la vita come detto aveva 72 anni ed era residente a Grotte Santo Stefano, nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto il tragico incidente. L’allarme è stato lanciato quando erano da poco passate le 19.30 del 6 aprile: le altre generalità della vittima ancora non sono state rese note.

