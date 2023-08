Italia ancora divisa in due: caldo torrido a sud e nubifragi ed esondazioni a nord

Pensavamo di esserci messi alle spalle le terribili quanto inconsuete immagini di nubifragi e temporali estivi, ma la cautela resta, purtroppo, d’obbligo. Diversi gli eventi metereologici estremi che quest’estate hanno fatto capolino nella Penisola, destando non poca paura ed apprensione nei residenti dei territori colpiti. A partire dall’Emila Romagna, passando poi Roma, dove nel mese di giugno violenti acquazzoni hanno messo a dura prova la città, per giungere infine Milano – solo per fare alcuni esempi tra gli altri – dove, poche settimane fa il maltempo ha messo in ginocchio il capoluogo meneghino e la sua provincia. Ora, un altro violento nubifragio si è abbattuto ieri a Bardonecchia, nel torinese.

Il violento nubifragio ieri a Bardonecchia

Come dicevamo, ieri sera un violento nubifragio si è abbattuto a Bardonecchia, nel torinese. La bomba d’acqua ha provocato l’esondazione di un torrente, cinque le persone disperse e poi rintracciate. Invece, sono almeno 120 gli sfollati ospitati nel campo della Croce Rossa italiana, nel palazzetto dello sport e in alcuni alberghi della zona. Inagibile il commissariato locale della cittadina. Inoltre, stando a quanto si apprende dalle forze dell’ordine, il parco mezzi risulta distrutto. Fortunatamente, a seguito del violento nubifragio non risultano vittime ma una persona è rimasta ferita anche se non in gravi condizioni. Salvate sei persone a bordo di un camper trascinato a valle. La cittadina, ieri sera, è stata invasa da fango e detriti. Momenti concitati e di paura quelli vissuti da turisti e cittadini che mai potevano immagine una simile situazione.

Colata di fango a #Bardonecchia (TO): prosegue il lavoro di 50 #vigilidelfuoco per attività di ricerca eventuali dispersi e per la rimozione di detriti dalle strade. Istituito un posto di comando avanzato per la gestione del soccorso [#14agosto 9:45] pic.twitter.com/8pcYE7dboU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 14, 2023

Le immagini

Le immagini e i video di quanto accaduto ieri hanno fatto subito il giro del web. Nei video apparsi in rete si vedono persone in fuga con l’ondata di detriti ad inseguirle. I detriti e le rocce, inoltre, hanno determinato una maggiore portata dei corsi d’acqua. Da controllare anche i ponti che potrebbero esser stati danneggiati. Decine, invece, i danni alle auto arrecati dal fango. Un vero e proprio disastro, a seguito del quale in alcune zone della valle mancano anche i servizi di prima necessità come acqua, gas e luce.