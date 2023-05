La Svizzera cerca infermieri italiani: ecco perché, requisiti e stipendio

Infermieri in fuga dall’Italia? La Svizzera offre stipendi da sogno. La professione infermieristica è una delle più richieste e apprezzate in Svizzera, che cerca personale qualificato anche all’estero. Gli infermieri italiani sono tra i più ambiti per la loro competenza e la loro lingua. Ma quali sono i vantaggi di lavorare in territorio elvetico e quali i rischi per il sistema sanitario italiano?

La Svizzera, una nazione d’oro per gli infermieri

La Svizzera è considerata una delle nazioni più avanzate e ricche del mondo, sia dal punto di vista economico che sociale. Il suo sistema sanitario è tra i migliori e i più efficienti, garantendo cure di qualità e accessibili a tutti i cittadini. Per questo motivo, la Svizzera ha bisogno di personale medico sanitario qualificato e competente, in grado di soddisfare le esigenze di una popolazione sempre più anziana e multiculturale.

Tra le figure professionali più ricercate in Svizzera ci sono gli infermieri, che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione, nella cura e nell’assistenza dei pazienti. La domanda di infermieri supera l’offerta, tanto che la Svizzera ha avviato una campagna di reclutamento anche al di fuori dei confini nazionali, rivolgendosi soprattutto ai paesi vicini e dell’Unione Europea. Ed è qui che entra ‘in gioco’ l’Italia. Gli infermieri italiani sono tra i più apprezzati in Svizzera, sia per la loro preparazione professionale che per la loro lingua. Infatti, l’italiano è una delle quattro lingue ufficiali della Confederazione Elvetica, insieme al tedesco, al francese e al romancio. In alcuni cantoni svizzeri, come il Ticino e il Grigioni, l’italiano è la lingua maggioritaria o minoritaria, facilitando così l’integrazione e la comunicazione degli infermieri italiani.

Gli stipendi da favola degli infermieri in Svizzera

Ma qual è il motivo principale che spinge gli infermieri italiani a lavorare in Svizzera? La risposta è semplice: lo stipendio. In Svizzera, infatti, gli infermieri percepiscono uno stipendio molto più alto rispetto all’Italia, che li premia per il loro lavoro impegnativo e delicato.

Secondo i dati dell’Ufficio Federale di Statistica svizzero, lo stipendio medio annuo di un infermiere in Svizzera nel 2020 era di 81.600 franchi svizzeri (circa 75.000 euro), con una media mensile di 6.800 franchi (circa 6.250 euro). Questo stipendio può variare a seconda del livello di formazione, dell’esperienza, della specializzazione e del settore di impiego degli infermieri.

A confronto con lo stipendio medio annuo di un infermiere in Italia nel 2020, che era di 29.233 euro, con una media mensile di 2.436 euro, si capisce bene perché la Svizzera sia una meta così allettante per gli infermieri italiani. In Svizzera si guadagna quasi il triplo rispetto all’Italia, con la possibilità di aumentare ulteriormente il proprio reddito con gli straordinari o le indennità. Oltre allo stipendio elevato, gli infermieri in Svizzera godono anche di altri vantaggi, come un piano di crescita e formazione costante, una valorizzazione umana e professionale, una maggiore conciliabilità tra lavoro e famiglia, una maggiore autonomia e responsabilità, una maggiore sicurezza e stabilità lavorativa.

Come lavorare come infermiere in Svizzera: requisiti e opportunità

Per lavorare come infermiere in Svizzera, è necessario possedere alcuni requisiti specifici e seguire l’iter stabilito dalla Croce Rossa Svizzera. In particolare, bisogna:

Avere una laurea in Infermieristica o un diploma equipollente riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera, che offre un servizio di verifica e convalida dei titoli di studio stranieri a pagamento (500 euro).

Conoscere almeno una delle quattro lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese, italiano o romancio), a seconda del cantone in cui si vuole lavorare. In alcuni casi, può essere sufficiente la conoscenza dell’inglese, soprattutto nelle cliniche private internazionali.

Ottenere un permesso di lavoro e di soggiorno valido per la Svizzera, che dipende dal tipo di contratto e dalla durata del lavoro. Per i cittadini dell’Unione Europea, il permesso di lavoro è legato al contratto di lavoro e viene rilasciato automaticamente dopo aver trovato un’occupazione. Per i cittadini extra-europei, invece, il permesso di lavoro è soggetto a quote e a criteri di preferenza nazionale.

Per trovare un’occupazione come infermiere in Svizzera, si possono consultare i siti web delle strutture sanitarie pubbliche o private, i portali di ricerca di lavoro specializzati o generalisti, le agenzie interinali o le associazioni professionali. Si può anche inviare il proprio curriculum vitae direttamente alle strutture di interesse, accompagnato da una lettera di presentazione.