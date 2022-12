Meteo Vigilia e Natale in Italia: le previsioni di sabato 24 e domenica 25 dicembre 2022

Il Natale è ormai alle porte. Ma che tempo ci sarà durante il weekend natalizio? Per alcune zone della Penisola queste festività risulteranno essere le più calde degli ultimo 50 anni. Infatti, la Vigilia e il Natale saranno caratterizzate da temperature decisamente sopra la media storica.

Le previsioni meteo in Italia per la Vigilia e il Natale

La vigilia ed il Natale quest’anno saranno caratterizzati da temperature decisamente sopra la media. Ciò è da imputare al rafforzamento dell’anticiclone africano che, stando al parere dei meteorologi, potrebbe durare fino alle fine dell’anno. Tra le zone più calde troviamo la Sicilia e il centro Italia. queste località raggiungeranno, rispettivamente, massime di 25 e 20 gradi. Ma non solo. Anche le temperature in montagna supereranno la media in quanto lo zero termino sarà raggiunto a 3.500 metri. Nella fattispecie, sulle Alpi e sugli Appennini si dovrebbe registrare un aumento di circa 12 gradi rispetto alla temperatura degli anni precedenti.

I precedenti

Questo non sarebbe, tuttavia, il primo Natale con temperature più elevate rispetto alla norma stagionale. Infatti, durante il Natale del 2009 buona parte del centro e del sud Italia è stata caratterizzata da un’insolita ondata di calore. Nella fattispecie il 25 dicembre del 2009 si sono registrati ben 20 gradi a Roma e 24 gradi a Pescara. Le temperature natalizie del 2009 sono state superate solamente nel 1973 quando a Palermo si sono registrati 25 gradi e a Bologna 23. Per quel che riguarda invece il Nord Italia, le temperature più insolite si sono avute nel 1977 quando per Natale, a Milano, si sono registrati ben 17 gradi.